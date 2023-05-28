Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Seçim günü sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, ancak yurt genelinde hava yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta başından itibaren ise batıda düşeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 2

Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 3

"SABAH SAATLERİNDE OYUNUZU KULLANIN"

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "Yağışlar çoğunlukla öğle saatlerinden sonra şiddetli oluyor saat 2 ile 6 arasında özellikle daha şiddetli oluyor. O yüzden sabah saatlerinde havanın güneşli olduğu zamanlarda oy kullanmak daha az risksiz diyebilirim." uyarısında bulundu.ç 

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 4

Çalışkan, "İzmir'de, Aydın'da, Denizli'de, Muğla'da sel tehlikesi var. Ayrıca Antalya'da yağış çok şiddetli. Antalya sahilinde hortum, dolu tehlikesi var. Ankara'da yine sağanak geçişleri olacak. Bu sefer İstanbul yağmurlu hem de bulutlu olacak. Bursa'da sağanak yağmurlar olacak. Karadeniz'in geneli sağanak yağmurlu." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 5
Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 6

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 7

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 8

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 9

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 10

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 12

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Hakkari ve Şırnak hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C 

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 14

28 MAYIS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 15

29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 16

30 MAYIS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 17

31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor) - 18

1 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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