Bugün hava nasıl olacak? (Meteorolojiden 5 günlük rapor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "Yağışlar çoğunlukla öğle saatlerinden sonra şiddetli oluyor saat 2 ile 6 arasında özellikle daha şiddetli oluyor. O yüzden sabah saatlerinde havanın güneşli olduğu zamanlarda oy kullanmak daha az risksiz diyebilirim." uyarısında bulundu.ç
Çalışkan, "İzmir'de, Aydın'da, Denizli'de, Muğla'da sel tehlikesi var. Ayrıca Antalya'da yağış çok şiddetli. Antalya sahilinde hortum, dolu tehlikesi var. Ankara'da yine sağanak geçişleri olacak. Bu sefer İstanbul yağmurlu hem de bulutlu olacak. Bursa'da sağanak yağmurlar olacak. Karadeniz'in geneli sağanak yağmurlu." değerlendirmesinde bulundu.
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Hakkari ve Şırnak hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı