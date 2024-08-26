Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yapılan son tahminlere göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ ve Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Tekirdağ'ın doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısında kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

EGE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin güney ve doğu kesimleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 25°C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 22°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu akşam saatlerinde doğusu ile batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Malatya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 34°C

Az bulutlu

SİİRT 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12

26 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL?

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 13

27 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU NASIL?

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 14

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL?

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 15

29 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL?

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 16

30 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU NASIL?

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