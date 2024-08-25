Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün Karadeniz’de sel tehlikesi var. Yağışların, Sinop, Samsun ve Ordu’da yerel kuvvetli, Samsun’un doğusunda ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Samsun için turuncu kodlu uyarı verilirken, vatandaşlardan şiddetli yağışlara karşı tedbirli olması istendi.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

SICAKLIKLARDA BİR KADEME DÜŞÜŞ

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

SAMSUN İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Yağışların, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İSTANBUL’DA YEREL YAĞIŞ BEKLENTİSİ

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

EGE YİNE ÇOK SICAK

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ANTALYA’DA SICAKLIK 35 DERECE

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

BAŞKENTTE SAĞANAK BEKLENİYOR

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

BATI KARADENİZ’DE SELE DİKKAT!

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

MALATYA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞLI

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU KAVRULUYOR

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık
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