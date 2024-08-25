Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün Karadeniz’de sel tehlikesi var. Yağışların, Sinop, Samsun ve Ordu’da yerel kuvvetli, Samsun’un doğusunda ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Samsun için turuncu kodlu uyarı verilirken, vatandaşlardan şiddetli yağışlara karşı tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.