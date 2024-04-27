Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre, yurt genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere gece saatlerinden itibaren birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. Başkent Ankara’daki yağışların yarın öğle saatlerinde etkisini artırması beklenirken, Valilik ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

İç Anadolu Bölgesi’nde yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, kentte beklenen yağışların yarın şiddetleneceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

Adana: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu 31
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

27 NİSAN HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

28 NİSAN HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

29 NİSAN HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

30 NİSAN HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

1 MAYIS HAVA DURUMU

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