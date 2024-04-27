Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre, yurt genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere gece saatlerinden itibaren birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. Başkent Ankara’daki yağışların yarın öğle saatlerinde etkisini artırması beklenirken, Valilik ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.