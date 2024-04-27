Bugün hava nasıl olacak? Sağanak ve toz taşınımına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25