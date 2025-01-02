Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Bugün yurt genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise Ege’de sağanak ihtimali var. İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde gece saatlerinde hafif sağanak geçişleri olacak. İstanbul’da ise hava açtı, sıcaklık 13 derece civarında seyredecek.

Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

İSTANBUL’DA HAVA AÇTI

Megakent İstanbul’da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava var. Kentte sıcaklık 13 derece civarında seyredecek.

Başkent Ankara’da ise sıcaklık 9 derece olacak.

İzmir’de gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

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