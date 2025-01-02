Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.