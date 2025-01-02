Bugün hava nasıl olacak? Üç şehirde bu akşam sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Bugün yurt genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise Ege’de sağanak ihtimali var. İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde gece saatlerinde hafif sağanak geçişleri olacak. İstanbul’da ise hava açtı, sıcaklık 13 derece civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.