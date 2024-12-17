Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.