Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün 2 ila 4 derece artacak. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ tehlikesi var. Megakent İstanbul’da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Kentte hava sıcaklığının 12 derece olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün yurt genelindeki hava sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 2

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 3

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 4

İSTANBUL’DA HAVA PARÇALI BULUTLU

Megakent İstanbul’da bugün hava 12 derece olacak.

Kentte parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor.

Başkent Ankara’da soğuk hava hakim. Hava sıcaklığı 5 derece olacak.

İzmir’de de parçalı bulutlu bir hava olacak. Kentteki hava sıcaklığının 15 derece olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 5

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 6

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 7

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var - 8

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

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