Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak, doğuda çığ tehlikesi var
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün 2 ila 4 derece artacak. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise çığ tehlikesi var. Megakent İstanbul’da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Kentte hava sıcaklığının 12 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün yurt genelindeki hava sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.