Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre, bugün Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakent İstanbul’daki yağışların bulut geçişleri şeklinde yerel olarak etkili olması beklenirken, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerindeki yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroljinin son tahminlerine göre bugün birçok bölgede sağanak yağış beklentisi var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

İSTANBUL'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Megakent İstanbul’daki yağışların bulut geçişleri şeklinde yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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