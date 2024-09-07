Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak geçişlerine dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre, bugün Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakent İstanbul’daki yağışların bulut geçişleri şeklinde yerel olarak etkili olması beklenirken, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerindeki yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroljinin son tahminlerine göre bugün birçok bölgede sağanak yağış beklentisi var.