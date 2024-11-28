Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul’un doğusunda sabah saatlerinde sağanak yağış görülecek, Ankara’da ise bugün soğuk bir hava olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak yağış görülecek.