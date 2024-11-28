Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul’un doğusunda sabah saatlerinde sağanak yağış görülecek, Ankara’da ise bugün soğuk bir hava olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak yağış görülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 2

Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 3

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 4

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişim beklenmiyor. Yurt genelindeki hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

İstanbul bugün 12 derece. Megakentin doğusunda sabah saatlerinde hafif yağmur olacak.

Ankara’da ise soğuk bir hava hakim. Başkent 4 derece olacak.

İzmir’de az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 17 derece.

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 5

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 6

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 7

YOZGAT °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini sürdürüyor, üç bölgede buzlanma ve dona dikkat - 8

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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