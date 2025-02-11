Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken birçok ilde okullara tatil açıklaması geldi. Özellikle İstanbul için yapılan uyarılar ardından bölgede okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, bugün stanbul'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...
Yurdun birçok şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı kent merkezleri ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...