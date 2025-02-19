Bugün İstanbul’da uçuşlar iptal mi? 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle uçakla seyahat etmeye hazırlanan vatandaşlar, uçuş iptallerine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Türk Hava Yolları’ndan iptal edilecek uçuşlara ilişkin bilgilendirme yapılırken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada uçuşların azaltılacağı aktarıldı. Peki İstanbul’da uçuşlar iptal mi, hangi seferler iptal? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamalar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşulları bekleniyor. İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olacağı tajhmin ediliyor. İşte, 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri hakkında bilgiler...