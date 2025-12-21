Bugün kandil mi, 21 Aralık ne kandili? 2025 Diyanet Regaip Kandili tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 21 Aralık 2025 Pazar günü üç aylar başladı. Üç aylar içerisindeki ilk kandil olan Regaip Kandili 25 Aralık'ta idrak edilecek.

Buna göre; Üç aylar bir kandil değildir. Üç aylar veya mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.