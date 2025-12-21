Bugün kandil mi, 21 Aralık ne kandili? 2025 Diyanet Regaip Kandili tarihi belli oldu
21.12.2025 13:13
Son Güncelleme: 21.12.2025 13:13
NTV - Haber Merkezi
Üç ayların başlaması ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Aralık Pazar gününün ne kandili olduğu merak ediliyor. Yılın son kandilini kısa zaman sonra idrak edecek olan vatandaşlar, 21 Aralık'a ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Yılın son kandili olan Regaip, 25 Aralık'ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli olmuştu. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 21 Aralık üç aylar başlangıcı kandil mi sayılıyor?
2025 üç ayların başlamasıyla birlikte kandil araştırmaları başladı. Yılın son kandili olan Regaip Kandili tüm İslam alemi tarafından bekleniyor. Yılın son kandili olan Regaip Kandili'nde, milyonlarca Müslüman ibadetlerini yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getirecek. Üç ayların başlamasıyla birlikte ise bu tarihin dini anlamı araştırılıyor. Peki, bugün kandil mi, 21 Aralık ne kandili?
En son 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı Rebiülevvel ayı içerisinde Mevlid Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2025 yılının beşinci kandili olan Regaip Kandili, bu yıl aralık ayına denk gelecek.
BUGÜN KANDİL Mİ, 21 ARALIK NE KANDİLİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 21 Aralık 2025 Pazar günü üç aylar başladı. Üç aylar içerisindeki ilk kandil olan Regaip Kandili 25 Aralık'ta idrak edilecek.
Buna göre; Üç aylar bir kandil değildir. Üç aylar veya mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.
Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir.
Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.