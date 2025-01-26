Bugün kandil mi? 26 Ocak ne kandili? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi)
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 26 Ocak Pazar gününün ne kandili olduğu merak ediliyor. Yılın ikinci kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, bugünkü kandile ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip, 2 Ocak'ta idrak edilmilşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 2025 yılında idrak edilecek kandillerin tarihi paylaşılmıştı.. Peki, bugün kandil mi? 26 Ocak ne kandili?
2025 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadet yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Miraç Kandili mi?