2023 kandil günleri: Bugün kandil mi, 26 Ocak ne kandili?

26 OCAK NE KANDİLİ?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili 26 Ocak'ta (bugün) idrak ediliyor.



İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.



