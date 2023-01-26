2023 kandil günleri: Bugün kandil mi, 26 Ocak ne kandili?

Üç ayların başlamasıyla birlikte gözler kandil tarihlerine çevrildi. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından kandil tarihleri inceleniyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, ‘bugün kandil mi, 26 Ocak ne kandili?’ gibi sorulara yanıt arıyor.
İslam inancında Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili olmak üzere dört tane kandil vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 takviminde Kadir Gecesi ve bayram tarihlerinin yanı sıra kandil bilgileri de yer alıyor.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili 26 Ocak'ta (bugün) idrak ediliyor.
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi, Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.