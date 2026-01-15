Bugün kandil mi, ne kandili? 15 Ocak Miraç Kandili mi? 2026 Diyanet Miraç Kandili tarihi
Tüm İslam camiası tarafından sosyal medya ve WhatsApp üzerinden gönderilen kandil mesajları ve paylaşımları nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gününün ne kandili olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni yılın ilk kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, bugünkü kandile ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. Bugün kandil mi, ne kandili? 15 Ocak Miraç Kandili mi?
2026 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyordu. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden ve kutsal olan kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadetlerini yapıp, camilere gidip, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getirecek.
En son 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2026 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili, bu yıl ocak ayına denk geliyor.
15 OCAK NE KANDİLİ?
Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak'ta idrak edilecek. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ikinci kandili olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.
MİRAÇ NE DEMEK?
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.
2026 KANDİL TARİHLERİ
Diyanet tarafından 2026 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. İşte 2026 kandil günleri;
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi (11 Rebiulevvel 1448)
Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe (1 Receb 1448)