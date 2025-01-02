Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe Regaip Kandili mi? (2025 Diyanet kandil takvimi)
Bugün kandil mi, ne kandili sorusunun yanıtı, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandil tarihleri, tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen dini günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılında idrak edilecek kandillerin tarihini resmi internet sitesinden paylaşmıştı. Milyonlarca Müslüman ise "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bugün kandil mi, 2 Ocak ne kandili? İşte 2025 Diyanet kandil tarihleri.
2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından büyük önem arz eden kandil günlerinde, milyonlarca Müslüman ibadet edip, namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Regaip Kandili mi?