Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe Regaip Kandili mi? (2025 Diyanet kandil takvimi)

Bugün kandil mi, ne kandili sorusunun yanıtı, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandil tarihleri, tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen dini günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılında idrak edilecek kandillerin tarihini resmi internet sitesinden paylaşmıştı. Milyonlarca Müslüman ise "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bugün kandil mi, 2 Ocak ne kandili? İşte 2025 Diyanet kandil tarihleri.

Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe Regaip Kandili mi? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 1

2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından büyük önem arz eden kandil günlerinde, milyonlarca Müslüman ibadet edip, namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Regaip Kandili mi?

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Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe Regaip Kandili mi? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 2

En son 14 Eylül Cumartesi akşamı Mevlid Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, bu yıl ocak ayına denk gelecek.

Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe Regaip Kandili mi? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 3

2 OCAK NE KANDİLİ?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak'ta idrak edilecek. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.

Regâib Kandili, doğrudan Kur'an'da geçmese de dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil, diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.

Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe Regaip Kandili mi? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 4

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Ocak Perşembe Regaip Kandili mi? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 5

2025 KANDİL TAKVİMİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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