Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Şubat Berat Kandili mi? (2026 Diyanet kandil takvimi)
02.02.2026 08:29
NTV - Haber Merkezi
İslam alemi için manevi huzur kapılarının aralandığı, ellerin ibadet için açıldığı kandil günü bugün idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Berat ne demek? Berat Kandili'nin anlam ve önemi ne?
2026 yılının ikinci kandili olan Berat Kandili tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden Berat Kandili'nde milyonlarca Müslüman ellerini semaya açacak ve Allah'a bol bol ibadetlerini dile getirecek.
En son 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı Miraç Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2026 yılının ikinci kandili olan Berat Kandili, bu yıl şubat ayına denk geliyor.
2 ŞUBAT NE KANDİLİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe (bugüne) denk geliyor.
Manevi iklimde arındıran gece olarak bilinen Berat Kandili, akşam ezanıyla birlikte başlayacak ve yarın sabah imsak vaktine kadar sürecek. Bu gece, aynı zamanda 19 Şubat'ta başlayacak olan Ramazan ayına sadece 17 gün kaldığının da habercisi olma niteliğini de taşıyor.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir.
Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.
BERAT GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ
Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).
Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.
Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir.
2026 KANDİL TARİHLERİ
Diyanet tarafından 2026 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. İşte 2026 kandil günleri;
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi (11 Rebiulevvel 1448)
Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe (1 Receb 1448)