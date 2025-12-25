Bugün kandil mi, ne kandili? 25 Aralık Regaip Kandili mi? 2025 Diyanet Regaip Kandili tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili idrak ediliyor. Yani bugün, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.