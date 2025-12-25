Bugün kandil mi, ne kandili? 25 Aralık Regaip Kandili mi? 2025 Diyanet Regaip Kandili tarihi
25.12.2025 08:19
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medyada ve Whatsapp üzerinden gönderilen kandil mesajları ve paylaşımları nedeniyle 25 Aralık Perşembe gününün ne kandili olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın beşinci kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, bugünkü kandile ilişkin ayrıntıları araştırıyor. İlk olarak 2 Ocak'ta idrak edilen Regaip Kandili bu yılın ilk ve son kandili olma özelliğini taşıyacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 25 Aralık Regaip Kandili mi?
2025 yılının beşinci kandili olan Regaip Kandili tüm İslam alemi tarafından bekleniyordu. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadetlerini yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor.
En son 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı Mevlid Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2025 yılının beşinci kandili olan Regaip Kandili, bu yıl aralık ayına denk geliyor.
25 ARALIK NE KANDİLİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili idrak ediliyor. Yani bugün, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edilecek.
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
REGAİP NE DEMEK?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
Regaip gecesiyle başlayan üç aylar, ramazanın rahmet ikliminde kemale erer. Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir. Böylece üç aylar, takvayı merkezine alan bir hayatın inşası için güçlü bir zemin haline gelir.