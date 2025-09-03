Bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül Mevlid Kandili mi? (2025 Diyanet dini günler takvimi)
Sosyal medyada ve Whatsapp üzerinden yapılan kandil paylaşımları nedeniyle 3 Eylül Çarşamba gününün ne kandili olduğu merak ediliyor. Yılın dördüncü kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, bugünkü kandile ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip, 2 Ocak'ta idrak edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli olmuştu. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül Mevlid Kandili mi?
2025 yılının dördüncü kandili olan Mevlid Kandili tüm İslam alemi tarafından bekleniyordu. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadetlerini yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor.