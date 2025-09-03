Bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül Mevlid Kandili mi? (2025 Diyanet dini günler takvimi)

Sosyal medyada ve Whatsapp üzerinden yapılan kandil paylaşımları nedeniyle 3 Eylül Çarşamba gününün ne kandili olduğu merak ediliyor. Yılın dördüncü kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, bugünkü kandile ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip, 2 Ocak'ta idrak edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli olmuştu. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül Mevlid Kandili mi?

2025 yılının dördüncü kandili olan Mevlid Kandili tüm İslam alemi tarafından bekleniyordu. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadetlerini yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor.

En son 13 Şubat 2025 Perşembe akşamı Berat Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2025 yılının dördüncü kandili olan Mevlid Kandili, bu yıl eylül ayına denk gelecek.

3 EYLÜL NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Mevlid Kandili idrak ediliyor. Yani bugün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği mübarek gecedir.

Mevlid Kandili, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. Bu gece, sadece bir doğum günü olarak değil, aynı zamanda insanlığa rahmet olarak gönderilen son peygamberin dünyayı şereflendirdiği özel bir vakit olarak kabul edilir. İslam dünyasında asırlardır kutlanan bu gece, camilerde mevlid okunarak, dualar edilerek ve salavatlarla ihya edilir.

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, arapça kökenli bir kelimedir. “Doğmak, doğum yeri veya doğum zamanı” anlamına gelir. Kelime olarak “velâdet” yani dünya geliş ile aynı kökten gelir.

Dolayısıyla “Mevlid Kandili” ifadesi, Hz. Muhammed’in doğum gecesi anlamına gelir. 3 Eylül 2025 günü akşam ezanıyla birlikte Mevlid Kandili başlayacak ve gece boyunca dualarla idrak edilecek. 4 Eylül sabahına kadar sürecek olan bu manevi atmosfer, Müslümanlar için hem birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren hem de ruhen arınmaya vesile olan bir zaman dilimi olacak.

