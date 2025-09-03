Bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül Mevlid Kandili mi? (2025 Diyanet dini günler takvimi)

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, arapça kökenli bir kelimedir. “Doğmak, doğum yeri veya doğum zamanı” anlamına gelir. Kelime olarak “velâdet” yani dünya geliş ile aynı kökten gelir.



Dolayısıyla “Mevlid Kandili” ifadesi, Hz. Muhammed’in doğum gecesi anlamına gelir. 3 Eylül 2025 günü akşam ezanıyla birlikte Mevlid Kandili başlayacak ve gece boyunca dualarla idrak edilecek. 4 Eylül sabahına kadar sürecek olan bu manevi atmosfer, Müslümanlar için hem birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren hem de ruhen arınmaya vesile olan bir zaman dilimi olacak.