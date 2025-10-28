Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, kapalı mı? 28 Ekim PTT ve kargo şubeleri açık mı, saat kaçta kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Cumhuriyet’in 102. Yıl dönümü yurt genelinde düzenlenecek etkinlik, yürüyüş, konserlerle kutlanacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürüyor. 28 Ekim Salı günü kamu kurumlarının tamamı öğleden sonra kapalı olacak. PTT şubeleri üzerinden fatura ödeme, HGS bakiyesi ödemesi, kargo ve diğer birçok işlem yapılabiliyor. 28 Ekim Salı günü kargo firmaları da öğlene kadar açık olacak. Peki Bugün kargo firmaları açık mı, kapalı mı, saat kaçta kadar çalışıyor? İşte, kargo firmalarının çalışma saatleri…