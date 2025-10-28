Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, kapalı mı? 28 Ekim PTT ve kargo şubeleri açık mı, saat kaçta kadar açık?

28 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Bayramı öncesinde birçok kamu kurumu kapalı olacak. Kargo teslimatı bekleyenler, şube üzerinden iade vb. işlem yapacaklar, kargo firmalarının çalışma saatlerine odaklandı. 28 Ekim’de resmi tatil öğleden sonra başlayacak ve birçok kurum hizmet vermeyecek. Bugün okullar, üniversiteler, bankalar, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar öğleden sonra kapalı olacak. Peki 28 Ekim kargo firmaları ve PTT açık mı, kapalı mı? İşte, kargo firmalarının çalışma durumu…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Cumhuriyet’in 102. Yıl dönümü yurt genelinde düzenlenecek etkinlik, yürüyüş, konserlerle kutlanacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürüyor. 28 Ekim Salı günü kamu kurumlarının tamamı öğleden sonra kapalı olacak. PTT şubeleri üzerinden fatura ödeme, HGS bakiyesi ödemesi, kargo ve diğer birçok işlem yapılabiliyor. 28 Ekim Salı günü kargo firmaları da öğlene kadar açık olacak. Peki Bugün kargo firmaları açık mı, kapalı mı, saat kaçta kadar çalışıyor? İşte, kargo firmalarının çalışma saatleri…

28-29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda diğer kurumlarda olduğu gibi kargo firmaları kapalı olacak. Kargo firmalarının şubeleri ve kargo dağıtımları 30 Ekim Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Genellikle 28 Ekim Salı günü ise kargo firmaları öğleden sonra teslimat yapmıyor. Kargo firmalarının çalışma saatleri ve günleri il-ilçelere göre farklılık gösterdiğinden vatandaşlar ilgili kargo firmasının müşteri temsilcisi üzerinden çalışma saatlerine ilişkin bilgi alabilir.

BUGÜN PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiler doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak.. Resmi kamu kurumlarının da öğle saatlerine kadar hizmet verecek. 

Dolayısıyla PTT şubelerinden  de benzer şekilde öğle saatlerine kadar işlem yapılabilecek.  PTT şubeleri 29 Ekim Çarşamba günü tam gün kapalı olurken tekrar 30 Ekim Perşembe günü hizmet vermeye başlayacak. 

