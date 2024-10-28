Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri)

28 Ekim Pazartesi günü (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya kargo gönderimi yapacak olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 28 Ekim Pazartesi günü PTT ve kargoların açık olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. Peki, bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri)

Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri) - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle kargoların çalışma saatlerini araştıran kişiler, 28 Ekim'de kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması nedeniyle kargoların saat kaça kadar hizmet verecekleri merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri) - 2

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı nedeniyle kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri) - 3

29 EKİM’DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri) - 4

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Salı günü kapalı olması bekleniyor.

Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri) - 5

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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