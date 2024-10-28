Bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri)
28 Ekim Pazartesi günü (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya kargo gönderimi yapacak olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 28 Ekim Pazartesi günü PTT ve kargoların açık olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. Peki, bugün kargolar açık mı? 28 Ekim'de PTT ve kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? (28-29 Ekim kargo dağıtım saatleri)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle kargoların çalışma saatlerini araştıran kişiler, 28 Ekim'de kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması nedeniyle kargoların saat kaça kadar hizmet verecekleri merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?