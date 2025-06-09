Bugün kargolar açık mı? Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu?
Kurban Bayramı tatili, bu yıl da pek çok kişi için merak konusu oldu. Bayram arefesiyle birlikte 4.5 günlük resmi tatil süresince kargo şirketleri, kamu kurumları, sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinik hizmetleri kapalı oluyor. Tatil süresince hastanelerin yalnızca acil servisleri hizmet verirken, kargolar da teslimat yapmıyor. Peki, bugün kargolar açık mı?
Kargo paketi bekleyen vatandaşlar ise özellikle pazartesi günü kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağını araştırmaya başladı. Resmi tatil nedeniyle pazartesi günü de kargo dağıtımı yapılmayacak. Kargo şirketleri bayram tatilinin bitiminde, yani tatili takip eden ilk mesai gününde (tatil sonrası ilk iş günü) yeniden hizmet vermeye başlayacak.