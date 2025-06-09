Bugün kargolar açık mı? Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu?

Öte yandan, resmi kurumlar da bayram tatili boyunca kapalı olacak ve ilk mesai gününde (örneğin tatil sonrası salı günü) hizmet vermeye başlayacak. Sağlık ocakları ise bayram boyunca kapalı olup, sadece nöbetçi eczaneler ilaç hizmeti sunacak. Hastanelerde acil servisler 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek.