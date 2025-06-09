Bugün kargolar açık mı? Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili, bu yıl da pek çok kişi için merak konusu oldu. Bayram arefesiyle birlikte 4.5 günlük resmi tatil süresince kargo şirketleri, kamu kurumları, sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinik hizmetleri kapalı oluyor. Tatil süresince hastanelerin yalnızca acil servisleri hizmet verirken, kargolar da teslimat yapmıyor. Peki, bugün kargolar açık mı?

Bugün kargolar açık mı? Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? - 1

Kargo paketi bekleyen vatandaşlar ise özellikle pazartesi günü kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağını araştırmaya başladı. Resmi tatil nedeniyle pazartesi günü de kargo dağıtımı yapılmayacak. Kargo şirketleri bayram tatilinin bitiminde, yani tatili takip eden ilk mesai gününde (tatil sonrası ilk iş günü) yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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Bugün kargolar açık mı? Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? - 2

Öte yandan, resmi kurumlar da bayram tatili boyunca kapalı olacak ve ilk mesai gününde (örneğin tatil sonrası salı günü) hizmet vermeye başlayacak. Sağlık ocakları ise bayram boyunca kapalı olup, sadece nöbetçi eczaneler ilaç hizmeti sunacak. Hastanelerde acil servisler 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek.

Bugün kargolar açık mı? Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? - 3

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geldi. Buna göre 9 Haziran Pazartesi günü kargolar hizmet vermeyecek. 5 Haziran arefe günü öğleden sonra hizmete ara veren kargolar 9 Haziran Pazartesi günü de kapalı olacak.

Bugün kargolar açık mı? Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? - 4

Kargo şirketleri 10 Haziran Salı itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.

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