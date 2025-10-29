Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

29 Ekim'de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı gündemde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle, aileleriyle birlikte bugün zaman geçirecek olan vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.