Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, vatandaşların merak ettiği konulardan biri de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı oldu. Resmî tatil günlerinde uygulanan ücretsiz geçiş düzenlemesi bu yıl da gündemde. Peki 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak, hangi yollar kapsama giriyor? İşte ayrıntılar.

29 Ekim'de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı gündemde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle, aileleriyle birlikte bugün zaman geçirecek olan vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulamasının bu yıl uygulanıp uygulanmadığı gündemde yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda köprü ve otoyolların normal tarifeden kullanılmaya devam edileceği öngörülüyor.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirmişti.

