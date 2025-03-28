Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü-otoyollar bedava mı?
Ramazan Bayramı arefe günü bugün (29 Mart) tarihine denk geliyor. Bayram öncesinde yola çıkacak sürücüler ise özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların durumunu araştırıyor. Geçtiğimiz bayramda ücretli ve ücretsiz otoyollar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Peki, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte, merak edilen soruların yanıtları…
Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek veya şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Milyonlarca kişi, 2025 Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte arefe günü öğle saatlerinden itibaren seyahat etmek için köprü ve otoyolları kullanmaya başlayacak. Peki, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?