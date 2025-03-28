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Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü-otoyollar bedava mı?

Ramazan Bayramı arefe günü bugün (29 Mart) tarihine denk geliyor. Bayram öncesinde yola çıkacak sürücüler ise özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların durumunu araştırıyor. Geçtiğimiz bayramda ücretli ve ücretsiz otoyollar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Peki, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü-otoyollar bedava mı? - 1

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek veya şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Milyonlarca kişi, 2025 Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte arefe günü öğle saatlerinden itibaren seyahat etmek için köprü ve otoyolları kullanmaya başlayacak. Peki, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü-otoyollar bedava mı? - 2

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi fakat geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da belirli günlerde bazı otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş yapılabileceği öngörülüyor.

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin, 29 Mart Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 7 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olması bekleniyor.

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü-otoyollar bedava mı? - 3

ÜCRETLİ GÜZERGAHLAR

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili resmi bir karar alındığı taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü-otoyollar bedava mı? - 4

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Hükümet tarafından bayramda uygulanması beklenen ücretsiz toplu taşıma uygulamasıyla ilgili açıklama geldiği taktirde, vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 30 Mart Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 1 Haziran Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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