Bugün metro kapalı mı? Metro seferleri durduruldu mu, Taksim metrosu neden kapalı?
Metro seferlerinde son durum sorgulanıyor. İstanbul Valiliği kararıyla bazı metro istasyonları kapatıldı veya durduruldu. 19 Mart Salı günü yola çıkacaklar ise ''metro seferleri durduruldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul'da metro seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Günün ilk saatlerinde işe ve okula gidecekler metro istasyonlarının hangi seferlerinin ne zamana kadar durdurulduğunu ya da kapatıldığını araştırıyor. İşte, metro seferlerine dair detaylar...