Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 22 Temmuz'da hangi metro istasyonları kapalı?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonları geçici süreliğine kapatıldı. Metro kullanan vatandaşlar ise hangi metro duraklarının kapatıldığını araştırıyor. Bugün hangi metrolar kapalı? İşte, kapanan metro istasyonları...