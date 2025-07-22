Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 22 Temmuz'da hangi metro istasyonları kapalı?
İşletmeye kapalı olan metro istasyonları, iş veya farklı gerekçelerle toplu taşımayı kullanan İstanbullular tarafından günlük olarak takip ediliyor. Metro İstanbul, metro duraklarına dair Valilik kararlarını paylaşıyor. 22 Temmuz Salı günü için de İstanbul'da kimi metro istasyonları işletmeye kapatıldı. Peki, hangi metro durakları kapalı, ne zaman açılacak?
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonları geçici süreliğine kapatıldı. Metro kullanan vatandaşlar ise hangi metro duraklarının kapatıldığını araştırıyor. Bugün hangi metrolar kapalı? İşte, kapanan metro istasyonları...