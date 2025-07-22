Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 22 Temmuz'da hangi metro istasyonları kapalı?

İşletmeye kapalı olan metro istasyonları, iş veya farklı gerekçelerle toplu taşımayı kullanan İstanbullular tarafından günlük olarak takip ediliyor. Metro İstanbul, metro duraklarına dair Valilik kararlarını paylaşıyor. 22 Temmuz Salı günü için de İstanbul'da kimi metro istasyonları işletmeye kapatıldı. Peki, hangi metro durakları kapalı, ne zaman açılacak?

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 22 Temmuz'da hangi metro istasyonları kapalı? - 1

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonları geçici süreliğine kapatıldı. Metro kullanan vatandaşlar ise hangi metro duraklarının kapatıldığını araştırıyor. Bugün hangi metrolar kapalı? İşte, kapanan metro istasyonları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 22 Temmuz'da hangi metro istasyonları kapalı? - 2

HANGİ METRO DURAKLARI KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği kararı ile 22 Temmuz Salı günü saat 10:00 itibarıyla M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattının DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 22 Temmuz'da hangi metro istasyonları kapalı? - 3

Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında düzenlenecek.

Söz konusu istasyonlarda ikinci bir duyuruya kadar sefer olmayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER