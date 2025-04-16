Bugün ne yapılmayacak? 7 en güçlü sabah alışkanlığı

ÜRETKEN BİR GÜN GECE BAŞLAR

Sabah başarısı aslında bir önceki gece başlar. 7-8 saat kesintisiz uyku almak vücudun detoks yapmasını, onarılmasını ve yeniden şarj olmasını sağlar. Ancak bu sadece uyku miktarıyla ilgili değildir; kalite de önemlidir. Yatmadan bir saat önce ekranlardan uzak durmak ve tutarlı bir uyku programı uygulamak uyku döngülerini iyileştirmeye yardımcı olur ve bu da sabah daha iyi zihinsel odaklanmayı, metabolizmayı ve duygusal dengeyi destekler. Loş ışık veya yumuşak müzik gibi sakin bir uyku öncesi rutini, kişinin şafak vakti ne kadar dinlenmiş hissettiğinde fark edilir bir fark yaratabilir.