Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller

Yurt genelinde birçok ilde beyaz örtü etkisini hissettirirken, kar yağışının etkili olduğu illerde ise eğitim öğretime ara verilmesine yönelik beklentiler arttı. Peki, bugün okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 1

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte, 14 Şubat kar tatili olan iller....

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 2

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 3

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 4

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 5

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 6

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 7

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarda, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 8

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 14 Şubat günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı, derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız."

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 9

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma beklendiği, trafik ve can güvenliği için eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 10

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında bugün okulların tatil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar tatilini bir gün daha uzattıklarını belirterek, "Pazartesiye kadar 3 gün tatil yapacaksınız. Yarın da dinlenin, uykunuzu iyice alın, kuvvetli bir kahvaltı yapın ama cumartesi ve pazar derslerinize iyi çalışıp pazartesi günü hazır gelin. Haydi iyi tatiller. Pazartesi günü görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 11

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 12

KONYA VE KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın Halkapınar, Ereğli ve Sarayönü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Halkapınar ve Sarayönü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ardından gece sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"İlçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Karaman

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 13

SAMSUN VE TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu, Ladik'te resmi taşımalı eğitim ile özel eğitim de dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu, Salıpazari Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu ve Tahnal Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda tamamen, Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulunda kısmen okullar tatil edildi.

Ayrıca 14 Şubat Cuma günü, bölgelerden ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Tokat

Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 14

MARDİN VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle 14 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 15

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta buzlanma riskine karşı eğitime 1 günlük ara verildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada "14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde kar yağışının duracağı ancak hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düşeceği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artacağı ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstereceği belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER