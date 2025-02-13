Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında bugün okulların tatil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar tatilini bir gün daha uzattıklarını belirterek, "Pazartesiye kadar 3 gün tatil yapacaksınız. Yarın da dinlenin, uykunuzu iyice alın, kuvvetli bir kahvaltı yapın ama cumartesi ve pazar derslerinize iyi çalışıp pazartesi günü hazır gelin. Haydi iyi tatiller. Pazartesi günü görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.