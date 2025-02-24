Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi)
24 Şubat Pazartesi günü haftanın ilk gününde okula gitmeye hazırlanan öğrenciler, kar tatili olan illeri yakından takip ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim öğretimin bugün kaldığı yerden devam edeceğini aktarırıken gözler tatil olan illere çevrildi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya devam ederken kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kar tatili kararları o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Giresun, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Bartın, Ordu, Artvin, Amasya, Bingöl, Karabük, Rize, Trabzon, Ardahan, Siirt, Gümüşhane gibi iller için alınan kararlar açıklandı. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, 24 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller…
İstanbul başta olmak üzere geçtiğimiz hafta birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji tahminlerine göre Sinop, Ordu ve Samsun’da yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğtimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları karşısında uyarı yapıldı. Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası, etkisini sürdürüyor. Okullarla ilgili açıklamalar gelirken gözler valiliklere çevrildi. Okulların tatil olmasına hava koşulları, meteoroloji tahminleri ve diğer birçok faktör dikkate alınarak karar veriliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi oldu? İşte, Valiliklerden yapılan açıklamalar...