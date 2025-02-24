Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi)

24 Şubat Pazartesi günü haftanın ilk gününde okula gitmeye hazırlanan öğrenciler, kar tatili olan illeri yakından takip ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim öğretimin bugün kaldığı yerden devam edeceğini aktarırıken gözler tatil olan illere çevrildi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya devam ederken kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kar tatili kararları o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Giresun, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Bartın, Ordu, Artvin, Amasya, Bingöl, Karabük, Rize, Trabzon, Ardahan, Siirt, Gümüşhane gibi iller için alınan kararlar açıklandı. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, 24 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller…

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 1

İstanbul başta olmak üzere geçtiğimiz hafta birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji tahminlerine göre Sinop, Ordu ve Samsun’da yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğtimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları karşısında uyarı yapıldı. Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası, etkisini sürdürüyor. Okullarla ilgili açıklamalar gelirken gözler valiliklere çevrildi. Okulların tatil olmasına   hava koşulları, meteoroloji tahminleri ve diğer birçok faktör dikkate alınarak karar veriliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi oldu? İşte, Valiliklerden yapılan açıklamalar...

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Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 2

24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilecek  iller belli oldu. Tokat, Giresun, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Bartın, Ordu, Artvin, Amasya, Bingöl, Karabük, Rize, Trabzon, Ardahan, Siirt, Gümüşhane Valilikleri açıklama yaptı. Eğitim öğretime ara verilen kademelere aşağıda bulunan valilik açıklamalarından ulaşabilirsiniz.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 3

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteorolojik verilere dikkat çekilerek 24 Şubat Pazartesi günü kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakımevleri ve Kur’an kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 4

ZONGULDA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışına vurgu yapılarak buzlanma riski sebebiyle alınan tedbirler aktarıldı. 24 Şubat Pazartesi günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinin tatil olduğu duyuruldu. 

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 5

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun Valisi Orhan Tavlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde,Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim öğretime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 6

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden 24 Şubat Pazartesi günü anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 7

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Turan Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum."

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 8

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 9

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime yarın ara verildi.

Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 10

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 11

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.

Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 12

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 13

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 14

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 15

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan iller listesi) - 16

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat Valiliği tarafından ypaılan açıklamada il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

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