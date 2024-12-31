Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi
Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, yılbaşı öncesinde milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından sorgulanmaya başladı. Özellikle şehir veya yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valiliği okullara ilişkin alınan kararı duyurdu. Peki, bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?
2024 yılının son gününü yaşayan vatandaşlar yılbaşı tatil takvimini merak ediyor. Bu yıl yılın son günü olan 31 Aralık Salı gününe denk geldi. 31 Aralık akşamı, "Yılbaşı Gecesi" olarak kutlanıyor. Bu gece, çeşitli eğlenceler, yemek davetleri ve etkinliklerle karşılanıyor. Bu özel gün için plan yapan vatandaşlar, 31 Aralık Salı gününün tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, 31 Aralık günü yani bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?