Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi

Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, yılbaşı öncesinde milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından sorgulanmaya başladı. Özellikle şehir veya yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valiliği okullara ilişkin alınan kararı duyurdu. Peki, bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?

Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi - 1

2024 yılının son gününü yaşayan vatandaşlar yılbaşı tatil takvimini merak ediyor. Bu yıl yılın son günü olan 31 Aralık Salı gününe denk geldi. 31 Aralık akşamı, "Yılbaşı Gecesi" olarak kutlanıyor. Bu gece, çeşitli eğlenceler, yemek davetleri ve etkinliklerle karşılanıyor. Bu özel gün için plan yapan vatandaşlar, 31 Aralık Salı gününün tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, 31 Aralık günü yani bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi - 2

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2024, Türkiye'de resmi tatil değildir; bu nedenle okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecektir. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak gününü kapsar ve bugün resmi tatil olarak kabul edilir.

Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi - 3

Dolayısıyla, 31 Aralık'ta okullar ve iş yerleri tam gün çalışacak, 1 Ocak'ta ise tatil yapılacaktır.

Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi - 4

İSTANBUL VALİLİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, bugün resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.

Buna göre; 31 Aralık Salı günü okullar saat 16.00'a kadar açık olacak.

Bugün okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi - 5

31 ARALIK ANLAM VE ÖNEMİ

Her kültür ve toplum, 31 Aralık’ı farklı şekillerde kutlar. Örneğin: Batı dünyasında Noel ve Yılbaşı kutlamaları iç içe geçmiştir. Bazı Asya ülkelerinde yılbaşı farklı bir tarihte kutlansa da, 31 Aralık uluslararası etkiler nedeniyle önem taşır.

Takvim sistemlerinin düzenlenmesiyle, 31 Aralık uluslararası bir önem kazanmıştır. Gregoryen takvimine göre yılın son günü olarak belirlenen bu tarih, küresel ölçekte kabul edilmiştir.

Modern dünyanın hızla küreselleşmesi, 31 Aralık'ın neredeyse her toplumda bir dönüm noktası olarak kutlanmasına yol açmıştır.

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