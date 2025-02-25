Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu?

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de de kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak bugün de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.