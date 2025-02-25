Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu?

Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olurken bazı illerde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Kar yağışının devam ettiği illerde ise valilikler okulların durumuna karar verecek. Öğrenci, veliler ve öğretmenler ise kar tatilinin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki 26 Şubat okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 1

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre kar yağışlı hava bazı illerde cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Özellikle anaokulu ve ilkokul derecesinde birçok öğrenci, okullara ulaşımlarını servisler aracılığıyla sağlarken kar yağışısı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, ilgili valilikler tarafından alınırken geçtiğimiz hafta toplam 34 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Yeni haftada ise Pazartesi günü 10 ilde okullar tatil edildi. Özellikle Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Ordu ve Van gibi illerde gözler valiliklere çevrildi. Peki bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil var?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 2

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 3

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 4

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 5

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.

Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, yarın il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Bu nedenle, merkez ilçe, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde taşımalı, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise tüm okullarda eğitim öğretime 26 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 6

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun’da kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.

Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak 26 Şubat Çarşamba günü kent genelindeki eğitim, öğretime bir gün ara verildiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

“Samsunlu hemşerilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim, öğretime 26 Şubat Çarşamba günü 1 gün ara verilmiştir."

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 7

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de de kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak bugün de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 8

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da da bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 9

IĞDIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimli bölgelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gürpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu? - 10

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Özalp Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkili oluyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de izinli sayılacak.

Çaldıran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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