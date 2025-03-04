Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 4 Mart Salı günü kar tatili olan il ve ilçeler
4 Mart Salı günü bazı illerde olumsuz hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise yağan kar yağışının ardından kar örtüsü oluştu. Yapılan değerlendirmelerde çığ riskine karşı tedbirli olunması gerektiği aktarıldı. Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara veren iller belli oldu. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, yapılan açıklamalar…
Yurt genelinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları yükselişe geçerken özellikle Bingöl, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli gibi illerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Aileler, öğrenciler ve eğitimciler ise valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olumsuz hava koşulları sebebiyle kar tatili kararını o ilin yerel yönetimlerine bırakıyor. İl bazlı tatil kararları valilikler, ilçe bazlı tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Peki Bugün okullar tatil mi? İşte, kar tatili olan il ve ilçeler…