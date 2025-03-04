Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 4 Mart Salı günü kar tatili olan il ve ilçeler

Yurt genelinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları yükselişe geçerken özellikle Bingöl, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli gibi illerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Aileler, öğrenciler ve eğitimciler ise valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olumsuz hava koşulları sebebiyle kar tatili kararını o ilin yerel yönetimlerine bırakıyor. İl bazlı tatil kararları valilikler, ilçe bazlı tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Peki Bugün okullar tatil mi? İşte, kar tatili olan il ve ilçeler…