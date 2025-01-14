Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? (14 Ocak kar tatili olan iller listesi)

Bugün okullar tatil mi? Sorusu, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de etkili olan kar yağışının ardından sorgulanıyor. Kar yağışı olan illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 14 Ocak kar tatili olan iller listesi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? (14 Ocak kar tatili olan iller listesi) - 1

Yurdun bazı kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerden tatil haberleri gelmeye başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yaşayan öğrenciler ise bugün okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 14 Ocak kar tatili olan iller.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? (14 Ocak kar tatili olan iller listesi) - 2

KIRKLARELİ'NDE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak, Kofçaz'da taşımalı eğitimin yarın gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? (14 Ocak kar tatili olan iller listesi) - 3

EDİRNE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? (14 Ocak kar tatili olan iller listesi) - 4

TEKİRDAĞ'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Salı günü Tekirdağ'da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi.

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