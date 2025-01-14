Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? (14 Ocak kar tatili olan iller listesi)
Bugün okullar tatil mi? Sorusu, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de etkili olan kar yağışının ardından sorgulanıyor. Kar yağışı olan illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 14 Ocak kar tatili olan iller listesi.
Yurdun bazı kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerden tatil haberleri gelmeye başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yaşayan öğrenciler ise bugün okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 14 Ocak kar tatili olan iller.