Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İşte 7 Şubat tarihli kar tatili olan iller listesi
Yurt genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar yağışını gören milyonlarca öğrenci ise, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna Valilikler üzerinden yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde kar yağışları nedeniyle 10'dan fazla ilde okullar tatil edilerek eğitime 1 gün ara verildi. İstanbul'da da başlayan kar yağışının ardından öğrenciler kar tatili açıklaması bekliyor. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İşte 7 Şubat tarihli kar tatili olan iller listesi.
7 Şubat Cuma günü öğrenciler ve velilerin gündeminde kar tatili yer alıyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Öğrenciler "Kar tatili olan iller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. On ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İşte, şu ana kadar kar tatili haberi gelen iller listesi...