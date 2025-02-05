Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi

Bugün okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yurda giriş yapmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Bazı illerde meydana gelen yoğun kar yağışının ardından 5 Şubat Çarşamba günü eğitime ara veren iller merak ediliyor. Nevşehir, Konya, Kayseri, Samsun, Aksaray ve Sivas’ta kar yağışı etkili olurken, İstanbul'un da bazı kesimlerinde kar yağışı başladı. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi - 1

5 Şubat tarihli kar tatili olan iller listesi, Valiliklerden yapılan açıklamaları yakından takip eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her kış döneminde olduğu gibi bu yıl da bazı illerde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci ise "Bugün okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün okullar taitl mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller.

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Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi - 2

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi - 3

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi - 4

KAYSERİ, AKSARAY VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri, Aksaray ve Sivas’da kar yağışı etkili olsa da, bu iller için Valilikler tarafından tatil açıklaması henüz yapılmadı.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi - 5

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ilçeler İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'ün yanı sıra kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

Samsun Valiliği tarafından henüz kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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