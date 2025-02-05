Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi

5 Şubat tarihli kar tatili olan iller listesi, Valiliklerden yapılan açıklamaları yakından takip eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her kış döneminde olduğu gibi bu yıl da bazı illerde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci ise "Bugün okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün okullar taitl mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller.