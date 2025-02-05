Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller listesi
Bugün okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yurda giriş yapmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Bazı illerde meydana gelen yoğun kar yağışının ardından 5 Şubat Çarşamba günü eğitime ara veren iller merak ediliyor. Nevşehir, Konya, Kayseri, Samsun, Aksaray ve Sivas’ta kar yağışı etkili olurken, İstanbul'un da bazı kesimlerinde kar yağışı başladı. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller.
5 Şubat tarihli kar tatili olan iller listesi, Valiliklerden yapılan açıklamaları yakından takip eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her kış döneminde olduğu gibi bu yıl da bazı illerde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci ise "Bugün okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün okullar taitl mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 5 Şubat kar tatili olan iller.