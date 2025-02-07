Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da, Kütahya ve Konya'da kar tatili var mı? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, Kur’an kursları da dahil olmak üzere bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu veya özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.