Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller)

Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 24 Şubat Pazartesi günü, birçok kentte okullar tatil edildi. Okulların tatil edildiği illerde, kamu kurumlarında görevli hamileler ve engelliler de idari izinli sayıldı. İşte okulların tatil edildiği şehirler…

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 1

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi devam ederken tatil haberleri de art arda geldi. Birçok kentte 24 Şubat Pazartesi günü okullarda eğitime ara verildi.

İşte bugün okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 2

SAMSUN’DA EĞİTİME ARA

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 3

KASTAMONU İNEBOLU’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ilçede 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 4

BARTIN’DA EĞİTİME ARA

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 5

GİRESUN’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 6

ZONGULDAK’TA KAR TATİLİ

Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 7

SİNOP’TA OKULLAR TATİL

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

ÜNİVERSİTEDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 8

ORDU’DA KAR TATİLİ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 9

RİZE’DE EĞİTİME KAR ARASI

Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 10

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 11

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 12

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 13

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçedeki tüm kademelerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. ​​​​​​​

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 14

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 15

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 16

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime yarın ara verildi.

Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 17

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 18

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Turan Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum."

Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 19
Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 20
DAHA FAZLA GÖSTER