Bugün okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller)
Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 24 Şubat Pazartesi günü, birçok kentte okullar tatil edildi. Okulların tatil edildiği illerde, kamu kurumlarında görevli hamileler ve engelliler de idari izinli sayıldı. İşte okulların tatil edildiği şehirler…
Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor.
Kar ve tipi devam ederken tatil haberleri de art arda geldi. Birçok kentte 24 Şubat Pazartesi günü okullarda eğitime ara verildi.İşte bugün okulların tatil edildiği il ve ilçeler…