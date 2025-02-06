Bugün okullar tatil mi? Kar tatili hangi illerde var? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat
6 Şubat Perşembe günü öğrenciler ve velilerin gündeminde kar tatili var. Günlerdir uyarıları yapılan kar yağışının başlaması nedeniyle bazı il ve ilçelerden tatil haberleri gelmeye başladı. Özellikle İç Anadolu ev Karadeniz'de yaşayan öğrenciler ve velilier, bugün okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? Kar tatili hangi illerde var? İşte 6 Şubat Perşembe günü kar tatili olan iller...
Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 6 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi...