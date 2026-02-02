Bugün okullar tatil mi? Tekirdağ ve Kırklareli'nde okullar tatil mi edildi? Valiliklerden 2 Şubat kar tatili açıklaması
02.02.2026 09:01
AA
Trakya Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından, öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini takip etmeye başladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde meydana gelen kar yağışı nedeniyle okul tatilleri de beraberinde geldi. Bugün okullar tatil mi? Tekirdağ ve Kırklareli'nde okullar tatil mi edildi? İşte valiliklerden gelen tatil açıklamaları.
Trakya Bölgesi'nde şubat ayının ilk günlerinde yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından "Bugün okullar tatil mi? 2 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil edildi?" soruları sorgulanmaya başladı. Kaymakamlıklar ve valiliklerden yapılan açıklamaların ardından bazı ilçeler ve il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? Tekirdağ ve Kırklareli'nde okullar tatil mi?
TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.
Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.