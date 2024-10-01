Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar için açıklama geldi

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Batı Karadeniz bölgesinde beklenen aşırı yağışlara karşı önlemler alındı. Alınan önlemlerden biri de okullarla ilgili oldu. Olumsuz hava koşullarının etkilediği illerde okullara 1 gün ara verildi. Peki, Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar için açıklama geldi - 1

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. AKOM'un uyarıları ardından gözler okulların durumuna çevrildi. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar için açıklama geldi - 2

ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN 1 GÜN ARA AÇIKLAMASI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar için açıklama geldi - 3

BARTIN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bartın'da da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar için açıklama geldi - 4

KASTAMONU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kastamonu’da yarın etkili olması beklenen şiddetli sağanak sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği, 1 Ekim Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre il genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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