Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar için açıklama geldi
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Batı Karadeniz bölgesinde beklenen aşırı yağışlara karşı önlemler alındı. Alınan önlemlerden biri de okullarla ilgili oldu. Olumsuz hava koşullarının etkilediği illerde okullara 1 gün ara verildi. Peki, Bugün okullar tatil mii, hangi illerde okullar tatil? Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki okullar tatil mi?
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. AKOM'un uyarıları ardından gözler okulların durumuna çevrildi. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.