Bugün resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi bankalar ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı? (2025 resmi tatil takvimi)
09.11.2025 09:40
Son Güncelleme: 10.11.2025 09:55
Birkan Erol
"10 Kasım resmi tatil mi, bankalar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 10 Kasım Pazartesi günü bankalar ve kamu kurumlarının çalışma takvimi.
10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde anılacak. 10 Kasım'da düzenlenecek Atatürk'ü anma programlarıyla, vatandaşlar bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını ve minnetlerini dile getirecek. Çalışan vatandaşlar ise 10 Kasım 2025 Pazartesi günü resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi bankalar ve kamu kurumları açık mı, çalışıyor mu?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım, Atatürk’ü Anma Günü olarak kabul edilmiştir ancak resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım, anma günü statüsündedir, dolayısıyla okullar, devlet daireleri, bankalar ve özel sektör bu gün normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.
Buna göre; 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, bankalar, kamu kurumları ve özel şirketler kapalı olmayacak ve olağan mesai düzenini sürdürecek.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba