Bugün resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi bankalar ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı? (2025 resmi tatil takvimi)

10 Kasım, Atatürk’ü Anma Günü olarak kabul edilmiştir ancak resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım, anma günü statüsündedir, dolayısıyla okullar, devlet daireleri, bankalar ve özel sektör bu gün normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.

Buna göre; 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, bankalar, kamu kurumları ve özel şirketler kapalı olmayacak ve olağan mesai düzenini sürdürecek.