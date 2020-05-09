Bugün sokaklar 4 saatliğine onların



Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine dışarı çıkabilecek. İçişleri Bakanı Soylu da konuyla ilgili vatandaşlardan bir ricada bulundu.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.05.2020 - 15:39

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek.

Kısıtlama nedeniyle 24 kentte sokaklar boşaldı, yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.





Beşinci kez uygulanan hafta sonu kısıtlamasında bu kez 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin verilecek.

Söz konusu vatandaşlar bugün (10 Mayıs Pazar günü) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.





"Bir ricam var" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız, 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler için de bu kural bir günlüğüne esnetilecek.

14 yaş ve altı kişiler, 13 Mayıs çarşamba günü; 15-20 yaş arası da 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında, yürüyüş mesafesiyle sınırlı olmak üzere dışarı çıkabilecek.

Sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak onlar için de zorunlu olacak.

Kısıtlama gününde İstanbul'dan kareler...