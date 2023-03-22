Bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... teravih saatleri)

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, tarih ve saat araştırması yapıyor. Cami ve mescitlerde teravih namazını kılmak isteyen müminler, illerindekini teravih namazı saatini merrak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için teravih saatlerini paylaştı. Peki, bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? İşte il il (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...) teravih namazı saatleri...

Bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... teravih saatleri) - 1

Ramazan ayının ilk teravih namazı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... teravih saatleri) - 2

İLLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Teravih namazı saati  illere göre dakikalık farklar gösteriyor. Bu nedenle namaz ibadetini vaktinde gerçekleştirmeyen vatandaşların imsakiye bilgilerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor.

Bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... teravih saatleri) - 3

Takvime göre, teravih namazı;

İstanbul'da:20.44
Ankara'da: 20.27
İzmir'de: 20.48
Bursa'da 20:43
Çanakkale'de 20.53'te kılınacak.

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Bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... teravih saatleri) - 4

İLK İMSAK IĞDIR'DA

İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

Bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... teravih saatleri) - 5

EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Bugün teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih ne zaman, saat kaçta? (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... teravih saatleri) - 6

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

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