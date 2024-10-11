Dünya Kız Çocukları Günü mesajları: "Dünya Kız Çocukları Günü’nde, kız çocuklarına ses olalım"
Bugün (11 Ekim) Dünya Kız Çocukları Günü... Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve onların karşılaştığı zorlukları gündeme getirmek amacıyla kutlanır. Bu gün, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edilmiştir. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyenler için Dünya Kız Çocukları Günü mesajlarını derledik.
Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanır. Bu gün, kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kız çocuklarının eğitim, sağlık ve fırsatlara erişim gibi konularda yaşadığı zorlukları gündeme getirmek amacıyla ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında başlatılan bu gün, dünya genelinde kız çocuklarının güçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlenmektedir.