Bugüne dikkat! İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutkyöy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ, 7 Aralık elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 13 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Arnavutkyöy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultangazi, Şişli'nin bazı mahallerine su verilemecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ programının ayrıntılarını inceliyor.
BEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları;