Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak.

Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne’nin güneyi ve Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.