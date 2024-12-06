Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Kıyı Ege’de bugün yağış bekleniyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın batı sahillerinde görülecek yağışların da kuvvetli olacağı bildirildi. İstanbul’da ise hava önceki günlere göre ısınacak. Megakent bugün 13 dereceyi görecek. Başkent Ankara 9, İzmir ise 17 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak.
Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne’nin güneyi ve Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.