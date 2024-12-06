Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Kıyı Ege’de bugün yağış bekleniyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın batı sahillerinde görülecek yağışların da kuvvetli olacağı bildirildi. İstanbul’da ise hava önceki günlere göre ısınacak. Megakent bugün 13 dereceyi görecek. Başkent Ankara 9, İzmir ise 17 derece olacak.

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak.

Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne’nin güneyi ve Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

KIYI EGE’DE KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

İSTANBUL’DA SICAKLIK 13 DERECE

İstanbul’da bugün parçalı bulutlu bir hava olacak. Megakentte hava sıcaklığı 13 derece olacak.

Başkent Ankara 9, aralıklarla sağanak geçişleri beklenen İzmir’de ise 17 derece hava sıcaklığı olacak.
Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

6 ARALIK 2024 HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’den Antalya’ya kuvvetli yağışa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

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