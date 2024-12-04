Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde kar bekleniyor. Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek. Akdeniz’de ise rüzgar sert esecek. Başkent Ankara ve megakent İstanbul’da sağanak bekleniyor. Başkentteki yağış, şehrin yükseklerinde karla karışık yağmur olarak gerçekleşecek.
Soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bugün yağış görülecek.