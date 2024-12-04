Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde kar bekleniyor. Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek. Akdeniz’de ise rüzgar sert esecek. Başkent Ankara ve megakent İstanbul’da sağanak bekleniyor. Başkentteki yağış, şehrin yükseklerinde karla karışık yağmur olarak gerçekleşecek.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bugün yağış görülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

ANKARA VE İSTANBUL’DA YAĞMUR

Başkent Ankara ve megakent İstanbul’da bugün sağanak görülecek.

Ankara’da sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağmur, şehrin yükseklerinde karla karışık yağmur olarak görülecek.

İstanbul’da beklenen yağış ise aralıklarla gece saatlerine kadar etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

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