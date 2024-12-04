Bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar, fırtına ve buzlanmaya dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.