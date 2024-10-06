Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı