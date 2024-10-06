Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Kuzey Ege’de sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgeler dışında yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
Haftanın son gününde yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak.