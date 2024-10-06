Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Kuzey Ege’de sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgeler dışında yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Haftanın son gününde yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

BATIDA SICAKLIKLAR 1 İLA 3 DERECE DÜŞECEK

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1 ila 3 derece düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

KIRKLARELİ’DE YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli güneşli olacak, iki bölgede sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık
DAHA FAZLA GÖSTER