Bugünkü altın fiyatları canlı: Gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan güncel altın fiyatı...

Altın yükseliyor! Yatırımcıların anbean takip ettiği güncel altın fiyatları güne artışla başladı. Haftanın başından bu yana iniş ve çıkışlar yaşayan altında son durum bugün ne oldu? Gram altın güne alış fiyatı 3.817 TL ile başlarken satışta ise 3.818 TL oldu. İşte, son dakika altın fiyatları...

Bugünkü altın fiyatları canlı: Gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan güncel altın fiyatı... - 1

Altının gramı ne kadar? Piyasaları yakından etkileyen altında hareketlilik sürüyor. Rekor seviyelere ulaşmak üzere olan gram altın 10 Nisan günü 3.817 TL ile başladı. Çeyrek altın ise açılışı 6.368 TL'den yaptı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?

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Bugünkü altın fiyatları canlı: Gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan güncel altın fiyatı... - 2

10 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 3.816 TL / satış fiyatı: 3.816 TL / Önceki kapanış: 3.765 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 3.368 TL / satış fiyatı: 6.437 TL / Önceki kapanış: 6.349 TL

Bugünkü altın fiyatları canlı: Gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan güncel altın fiyatı... - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.758 TL / satış fiyatı: 12.894 TL / Önceki kapanış: 12.693 TL

Tam altın alış fiyatı: 24.646 TL / satış fiyatı: 25.134 TL / Önceki kapanış: 24.691 TL

Bugünkü altın fiyatları canlı: Gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan güncel altın fiyatı... - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 25.435 TL / satış fiyatı: 25.667 TL / Önceki kapanış: 25.271 TL

22 Ayar Bilezik alış fiyatı 3.548 TL / satış fiyatı: 3581 TL / Önceki kapanış: 3.544 TL

Ata altın alış fiyatı: 25.416 TL / satış fiyatı: 26.059 TL / Önceki kapanış: 25.600 TL

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