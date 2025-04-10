Bugünkü altın fiyatları canlı: Gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan güncel altın fiyatı...

Altının gramı ne kadar? Piyasaları yakından etkileyen altında hareketlilik sürüyor. Rekor seviyelere ulaşmak üzere olan gram altın 10 Nisan günü 3.817 TL ile başladı. Çeyrek altın ise açılışı 6.368 TL'den yaptı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?