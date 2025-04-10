Bugünkü altın fiyatları canlı: Gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan güncel altın fiyatı...
Altın yükseliyor! Yatırımcıların anbean takip ettiği güncel altın fiyatları güne artışla başladı. Haftanın başından bu yana iniş ve çıkışlar yaşayan altında son durum bugün ne oldu? Gram altın güne alış fiyatı 3.817 TL ile başlarken satışta ise 3.818 TL oldu. İşte, son dakika altın fiyatları...
Altının gramı ne kadar? Piyasaları yakından etkileyen altında hareketlilik sürüyor. Rekor seviyelere ulaşmak üzere olan gram altın 10 Nisan günü 3.817 TL ile başladı. Çeyrek altın ise açılışı 6.368 TL'den yaptı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?