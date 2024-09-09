Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye’nin batı bölgeleri bu hafta Yunanistan üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Salı akşamı yurda ulaşması beklenen yağışlı hava önce Edirne ve Çanakkale’de etkili olacak. Çarşamba günü ise İstanbul’dan Bodrum’a uzanan hatta yağışlı hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta bir kademe daha düşmesi bekleniyor.
Avrupa’ya sonbaharın ilk soğuk hava dalgası bu hafta giriş yapacak.
Hava sıcaklıkları, kıta genelinde ortalamanın altına düştü. Ancak Avrupa’daki bu soğuk hava dalgasının Türkiye’ye ulaşması beklenmiyor.