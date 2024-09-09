Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye’nin batı bölgeleri bu hafta Yunanistan üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Salı akşamı yurda ulaşması beklenen yağışlı hava önce Edirne ve Çanakkale’de etkili olacak. Çarşamba günü ise İstanbul’dan Bodrum’a uzanan hatta yağışlı hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta bir kademe daha düşmesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Avrupa’ya sonbaharın ilk soğuk hava dalgası bu hafta giriş yapacak.

Hava sıcaklıkları, kıta genelinde ortalamanın altına düştü. Ancak Avrupa’daki bu soğuk hava dalgasının Türkiye’ye ulaşması beklenmiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yurt genelindeki hava sıcaklıkları bu hafta ortalamanın 6 derece üzerinde seyredecek.

Bugün Karadeniz’de yağış görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ SALI GÜNÜ GİRİŞ YAPACAK

Yunanistan’dan gelen yağışlı hava, salı akşamı Edirne ve Çanakkale’de etkili olacak.

Cephe yağışı olarak görülecek yağışların uzun sürmesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Salı akşamı önce Edirne ve Çanakkale’de sonrasında ise Marmara genelinde ani su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Yağışlar İzmir ve Aydın çevrelerinde de etkili olacak.
Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Çarşamba günü bu haftanın en yağışlı günü olacak.

İstanbul’dan Bodrum’a uzanan hatta sağanak yağış bekleniyor.
Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

Aynı gün Karadeniz’de de yerel sağanak ihtimali var.

Çarşamba günü sağanak yağış nedeniyle ani su baskını ihtimali var.
Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

9 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

Yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumu şöyle...

Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

10 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

11 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

12 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

Bu hafta hava nasıl olacak? Yunanistan’dan gelen sisteme dikkat: İstanbul’dan Bodrum’a sağanak var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

13 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

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