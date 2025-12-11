Buhar kazanı patladı, fabrika savaş alanına döndü

11.12.2025 12:10

AA, DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir şekerleme fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada iki kişi yaralandı.

Konya'da şekerleme fabrikasında meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

 

Olay Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi.

 

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınan fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi.

 

Patlamada yaralanan iki kişi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.