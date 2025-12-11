Buhar kazanı patladı, fabrika savaş alanına döndü
11.12.2025 12:10
AA, DHA
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir şekerleme fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada iki kişi yaralandı.
DHA
Olay Selçuklu ilçesinde meydana geldi.
Anadolu Ajansı
Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Güvenlik önlemi alınan fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi.
Patlamada yaralanan iki kişi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.